بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، نظمت ادارة التطوير الإداري والتدريب صبــاح أمـس الاثنيـن عــرضا مرئيا لمشروع التعليم الالكتروني (E _Learning).

وأكدت الإدارة خلال العرض أهمية التعليم والتدريب الإلكتروني للموظفين أثناء العمل في صقل مهاراتهم وتنمية معارفهم وخبراتهم واكسابهم المعلومات اللازمة لمباشرة مهامهم، مشيرة إلى أن التعليم الالكتروني يحقق هذه الأهداف اعتمادا على نظام تفاعلي يقدم للموظف باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وضمن بيئة إلكترونية رقمية متكاملة.

من جهته عبر مدير البنك صلاح المضف عن سعادته بإطــلاق هــذا المشروع الجـديــد، معــربا عن فخره بأن يكون بنك الائتمان الكويتي أول جهة حكومية تطبق نظام التدريب الالكتروني بعد القطاع النفطي.