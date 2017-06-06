بينما أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م. بدر السلمان باهتمام وتشجيع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية ودعوته الجهاز الفني للإسكان للمشاركة في المشاريع التي تقوم بها المؤسسة، أعرب عن تمنياته بأن يتم وضع آلية ولوائح لطرح المشاريع للخدمات الاستشارية ـ الهندسية، وأن تكون آلية ترسية وطريقة تقييم الخدمات الهندسية المقدمة لهذه المشاريع شفافة وعلانية.

وأضاف ان الاتحاد يمد يد العون للمشاركة مع «السكنية» لوضع الأسس والشروط المرجعية ومراجعة اللوائح التي تنظم طرق التأهيل والتصنيف والطرح والتقييم، لتحقيق الاستفادة القصوى والشفافية المنشودة في مشاريع الدولة ومنها مشاريع الإسكان بشكل خاص.