الكويت ستعمل على تفعيل دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين

رحب مجلس الوزراء بانتخاب الكويت وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بأغلبية 188 صوتا، مشيدا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يأتي تعبيرا عن مكانة الكويت الدولية والإقليمية المرموقة والثقة في النهج والسياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها الديبلوماسية الكويتية، والتي أرسى بناءها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ الاستقلال، وحظيت بتقدير دولي كبير استحقت معه تكريم المجتمع الدولي بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا له.

وقال العبدالله في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر بيان ظهر أمس الأول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن المجلس أكد أن الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تؤكد حرصها على إيلاء قضايا العالمين العربي والإسلامي ما تستحقه من عناية واهتمام وستعمل مع بقية الدول الأعضاء لتفعيل دور المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع والصراع المزمن في العالم.

وقد أشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمسؤولون في وزارة الخارجية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، معربا عن تقديره لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح الكويت لشغل هذا المقعد.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي بشأن التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/3/2017، تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة استنادا لنص المادة (150) من الدستور حيث تناول العرض الموجودات ومقارنتها بالسنة المالية الماضية والمتمثلة في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والمخزون النفطي وموجودات الدولة المنقولة وممتلكات الدولة العقارية والتعويضات، كما تناول العرض الالتزامات المتمثلة في التزامات الخزانة العامة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورصيد الالتزام التقديري للمشاريع الإنشائية وسندات وأذونات الخزانة وإعفاءات القروض العقارية ورأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية والالتزامات الأخرى المستحقة بموجب قانون التعزيزات العسكرية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.

وقد اطمأن مجلس الوزراء إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي وقوته الائتمانية ومتانة الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتوجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها ومشروع قانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما إلى صاحب السمو تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشاريع مراسيم لعدة اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات بعض الدول لمختلف القضايا.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.