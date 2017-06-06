أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا في الحي الديبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

كما أدان المجلس التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا وسط مدينة بغداد الأسبوع الماضي وما أسفرا عنه من سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء، ودولة الكويت تؤكد تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها الجمهورية العراقية لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

وأدان مجلس الوزراء كذلك الحادث الإرهابي الذي وقع في منتجع بالعاصمة الفلبينية مانيلا مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء.

كما أدان مجلس الوزراء كذلك الحادث الإرهابي بدهس وطعن المشاة على جسر لندن والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، ودولة الكويت إذ تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة لتجدد موقفها الرافض للإرهاب بكل أشكاله ومهما كانت أسبابه ومواقعه مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه.