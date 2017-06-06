القاهرة ـ خديجة حمودة

هنأت مصر الكويت بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين بأغلبية 188 صوتا، مؤكدة ان الفوز بأغلبية كبيرة «يعكس مكانة الكويت المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي».

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سامح شكري مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للتهنئة.

وأعرب شكري في هذا السياق عن ثقة مصر في قدرة الديبلوماسية الكويتية على الاضطلاع بدورها على مختلف الأصعدة «باقتدار».

وأوضح أن الديبلوماسية الكويتية «خير ممثل للعالم العربي وقضاياه في هذا المحفل الدولي الهام بما تتبناه من سياسات متوازنة تحافظ علي الأمن القومي العربي وتهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار اقليميا وعالميا».