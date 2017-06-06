هنأ الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بفوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 للمرة الثانية في تاريخها، معتبرا أنه إنجاز تاريخي يضاف الى سجل صاحب السمو الحافل بالإنجازات.

وقال بن حثلين في تصريح صحافي: ان هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة التي قام بها صاحب السمو على مدى سنوات طويلة لإعلاء شأن الكويت في المحافل الدولية، ونتاج سياسات حكيمة رسمها صاحب السمو، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية الكويتية والحكومة لترجمة توجيهات سمو الأمير من اجل تحويل الحلم إلى واقع.

وأكد أن حصول الكويت على ثقة الأغلبية الساحقة من دول العالم لتبوؤ هذا المقعد الذي تسعى اليه الكثير من الدول، هو دليل على المكانة الكبيرة التي تحظى بها الكويت، ونجاح السياسة المتزنة في التعامل مع مختلف القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية.