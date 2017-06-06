بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشوون ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية هند الصبيح قرارا وزاريا بشأن الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي والنفطي بمبلغ 75 دينارا شهريا.

ويسري القرار على عقود وأذون العمل التي يتم تجديدها وإبرامها، وكذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار.

كما أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة أصدرت قرارا إداريا رقم (641) بشأن إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص مع ملخص النظام الأساسي والذي يهدف إلى رعاية مصالح العاملين في القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء في النقابات المنظمة لعضويته كما يعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الأعضاء والدفاع عنها .