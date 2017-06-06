أشار الفلكي خالد عبدالله الجمعان الي ان موسم البوارح سيحط رحاله في الكويت والجزيرة العربية يوم غد الاربعاء 7 يونيو، ويتميز موسم البوارح بنشاط في الرياح الشمالية والشمالية الغربية على فترات بين الحين والاخر فتثير الغبار خلال النهار، ومن ثم تعود للتراجع خلال فترة المساء ويترسب تدرجيا معها الغبار.

وأضاف الجمعان ان رياح البوارح تساهم في خفض درجة الحرارة خلال النهار بسبب وجود الغبار المثار والعالق والذي يقلل من حدة الإشعاع الشمسي، بالإضافة الي اختلاف درجة حرارتها عن درجة حرارة الارض، مشيرا الي ان «رياح السموم» تختلف عن رياح البوارح، موضحا ان رياح السموم مصطلح محلي للرياح الجافة التي تهب على الجزيرة العربية تتساوى فيها درجة حرارة الارض مع درجة حرارة الاشعاع الشمسي.

وذكر ان الفلكيين يقسمون موسم البوارح الى ثلاث فترات (بارح الثريا ـ بارح الجوزاء الاولى ـ بارح الجوزاء الثانية) ومدة كل فترة 13 يوما تتخللها فترة التويبع، وموسم البوارح يبدأ مع بداية فترته الأولى (بارح الثريا تبدأ في 7 يونيو) وتنتهي مع (بارح الجوزاء الثانية في 28 من الشهر المقبل يوليو)، وأوضح ان فترة التويبع لا تعد من فترات البوارح، مشيرا إلى أن تسميات مثل «البارح الكبير» أو «البارح الصغير» غير صحيحة ولا يوجد مثل هذه المصطلحات في تقويم الموسم الفلكي نظرا الي ان المواسم الفلكية عبارة عن فترات يتم تحديد مواعيد بدايتها ونهايتها بواسطة مطالع النجوم فقط.

وبين أن المواسم (تقويم المواسم) جاءت وفقا للحساب الشمسي، بداية من طلوع نجم سهيل 24 من أغسطس في الجزيرة العربية، لتكون 14 موسما بمقدار (365 يوما) وهي وتعرف باسم السنة السهيلية، والتي تتزامن طوالع نجومها مع تغيرات فصلية نتيجة موقع الارض بالنسبة للشمس وهي وفق التسلسل التالي:

سهيل ـ الوسم ـ المربعانية ـ الشبط ـ العقارب ـ الحميم ـ الذرعان ـ الكنة ـ الثريا ـ التويبع ـ الجوزاء الأولى ـ الجوزاء الثانية ـ المرزم ـ الكليبين.

وأضاف الجمعان ان هذه الفترة يطلق عليها «بارح الثريا» نسبة الى مجموعة نجوم موقعها في برج الثور، عرفت منذ القديم بالأخوات السبع وبالعين المجردة تستطيع ان تميز 6 نجوم بسهولة، وتبعد الثريا عنا حولي 541 سنة ضوئية، وألمع نجومها يعرف بعقد الثريا وقوة لمعانة الظاهري 2.86 وحجمه 9 أضعاف حجم الشمس وحرارة سطحه 5 أضعاف حرارة الشمس.