أسامة أبو السعود - عاطف رمضان

اعتمد مجلس الوزراء التجديد للدكتور عبدالله العويصي وكيلا مساعدا في وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب د.العويصي الذي يعمل وكيلا مساعدا لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في «التجارة» في تصريح لـ «الأنباء» عن شكره لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الذي أتاح الفرصة له لإكمال مسيرته ليبذل مزيدا من الجهد والعطاء خلال الدورة الثانية. وعمل د.العويصي طوال فترة الـ٤ سنوات الماضية وكيلا لقطاعات متعددة في «التجارة» مثل «المالية والإدارية» و«التجارة الخارجية» و«الرقابة وحماية المستهلك».

كما وافق المجلس على تعيين محمد مخلف العنزي وأحمد الفارس وكيلين مساعدين في «التجارة». كما أصدر المجلس مرسوما بتعيين م.بدر العتيبي وكيلا مساعدا بوزارة الأوقاف.