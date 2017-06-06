

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر إن دولة الكويت تواصل نهجها القائم على "الاعتدال والاتزان" تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا حرص البلاد على حل الأزمات من خلال الحوار المباشر.

جاء ذلك في تصريح الشيخ احمد الناصر للصحافيين على هامش الغبقة السنوية التي أقامها مساء أمس الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في فندق الشيراتون على شرف السفراء الأجانب المعتمدين لدى البلاد.

وأوضح الشيخ احمد الناصر أن دولة الكويت "تقوم دائما بدورها المبني على الاعتدال والاتزان وجلب الجميع إلى طاولة الحوار في كل الأمور التي طرأت وقد تطرأ في المنطقة".

وردا على سؤال عن وجود وساطة كويتية بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر اكد سعي دولة الكويت إلى تعزيز أواصر التعاون بين مختلف دول العالم والمنطقة.