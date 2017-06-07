محمد راتب

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا يسمح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 نوفمبر من كل عام عدا منطقة جون الكويت والثلاثة اميال من السواحل وحول الجزر الكويتية.

وتم استثناء مناطق الجزء الشرقي ضمن الثلاثة اميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشة جنوبا وحتى رأس القيد شمالا ما لم يخالف ذلك اي قرارات أخرى، وحول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثلاث أميال من سواحل هذه الجزر.

وأكدت الهيئة حظر صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد المشار اليه أعلاه، داعية الى ضرورة تطبيق الشروط والضوابط عند صيد اسماك الميد في المناطق المستثناة وهي الحصول على تصريح موسمي بصيد اسماك الميد في المناطق المستثناة من الإدارة المختصة بالهيئة، وللهيئة الحق في سحب التصريح في حال ارتكاب اي مخالفة، اضافة الى تحديد وقت الصيد ليكون من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن الضوابط منح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي مع التزام تزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة، ويحظر حمل ادوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد، فالمناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية، اضافة الى تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة، كما يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق شرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان.