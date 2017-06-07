أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية أول من أمس عن اختيار 40 طفلا وطفلة من المشاركين في مشروع «موهبتي» المنبثق عن برنامج «مكارم» بغية احتضانهم وتنمية مواهبهم.

وقالت مدير برنامج «مكارم» الذي تنظمه الهيئة رابعة القناعي في تصريح صحافي إن اختيار هذه الكوكبة المتميزة في مجال الفن التشكيلي يعد بمنزلة «نواة لقاعدة بيانات للموهوبين» ضمن المشروع الهادف لمنح آفاق أرحب للمواهب للتميز والإبداع، مشيدة بالإبداعات والأعمال المميزة التي قدمها الأطفال وهم من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في منطقة الجهراء التعليمية خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي خضعوا لها.

وأوضحت أن هذه المواهب تم اختيارها بعناية من قبل رؤساء أقسام التربية الفنية في المدارس وأعضاء اللجنة المشرفة على المشروع، مبينة أن اللجنة ستقيم معرضا في نوفمبر المقبل لعرض أعمالهم الفنية بما يسهم في ابراز وتقديم قدراتهم الى الجمهور.

وأفادت بأن اللجنة المشرفة على البرنامج تعتزم إضافة المزيد من المجالات الفنية لا سيما المشغولات اليدوية والشعر والأدب والمسرح بهدف اكتشاف المبدعين من هذه الفئة العمرية وتنمية مواهبهم وبما يشكل اضافة حقيقية للحركة الثقافية والفنية في البلاد.

من جانبه، قال رئيس لجنة اختيار فريق المواهب في المشروع نواف بورمية في تصريح مماثل إن عملية اختيار الأطفال للانضمام الى المشروع مرت بعدة مراحل وشملت 43 مدرسة في محافظة الجهراء، حيث تم اختيار 40 طفلا من أصل 150 طفلا من المنضمين الى الفريق الفني للمواهب استنادا الى استعداداتهم وقدراتهم الفنية وامكاناتهم العالية.

وذكر أن الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار يمتلكون سمات ابداعية وأبدوا رغبتهم في تعزيز معرفتهم في المجال الفني وتطويعها لخدمة وتطوير المجتمع.

يذكر ان برنامج مكارم يضم خمسة مشروعات هي المنتديات والكفاءات الشخصية وتوعية أولياء الأمور ورواد الطلائع اضافة الى مشروع «موهبتي» المقام بشراكة مع وزارة التربية ومحافظة الجهراء، وينفذ المشروع في الجهراء كمرحلة تجريبية وفق إمكانات وقدرات الهيئة العامة للشباب ومن المخطط أن تتم اقامة أنشطة البرنامج في محافظة الفروانية في الفترة المقبلة ثم جميع محافظات البلاد.