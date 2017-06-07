الرشيدي:21761 أسرة استفادت من المساعدات

3000 دينار قيمة القرض الحسن المقدم من بيت الزكاة

قالت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية في بيت الزكاة فاطمة الرشيدي ان إجمالي المساعدات والقروض الحسنة التي قدمها بيت الزكاة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ابريل من العام الحالي بلغ 8.321.210 دنانير، (ثمانية ملايين وثلاثمئة وواحد وعشرون ألفا ومئتان وعشرة دنانير) وبلغ اجمالي الأسر 21761، موضحة أن هذه المساعدات تنقسم الى مساعدات شهرية، مساعدات مقطوعة بالإضافة إلى القرض الحسن.

وبينت الرشيدي أن المساعدات الشهرية خلال هذه الفترة بلغت 1.471.990 دينارا (مليون وأربعمئة وواحد وسبعون ألفا وتسعمئة وتسعون دينارا) واستفادت منها 2093 أسرة، أما المساعدات المقطوعة فقد استفادت منها 19215 أسرة وبلغت قيمتها 5.604.070 دينارا (خمسة ملايين وستمئة وأربعة آلاف وسبعون دينارا) أما فيما يخص القرض الحسن فقد استفادت منه 453 أسرة وبلغت قيمة القروض المقدمة للأسر المستفيدة 1.245.150 دينارا (مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألفا ومئة وخمسون دينارا).

وأشارت إلى أن بيت الزكاة يعني اهتماما بالغا للتأكد والتدقيق على الحاجة الفعلية للمتقدم بطلب المساعدة وذلك عن طريق دراسة الوضع المادي للمتقدم بالطلب من حيث الدخل والتزاماته المالية والأقساط الشهرية الواجب عليه سدادها، واستكماله للشروط المعتمدة بلائحة المساعدات والقرض الحسن، مؤكدة أن طلب المساعدة يمر بمراحل أولها مراجعة المستندات المقدمة وعمل البحث اللازم من الباحث الاجتماعي ثم تتم مقارنة تطبيق الشروط المعتمدة بلائحة المساعدات والقرض الحسن وبعدها يتم التدقيق على الطلب من قسم تدقيق الطلبات وفي النهاية يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار، وبناء عليه يتم تحديد حاجة المتقدم وأسرته للمساعدة شهريا او بشكل منقطع، مبينة ان المساعدات المقطوعة تختلف من حالة إلى أخرى فتكون كل 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 اشهر أو كل سنة وذلك حسب نوع الحالة والشروط المنطبقة عليها بلائحة المساعدات المالية.

وحول القرض الحسن أوضحت الرشيدي أن القرض الحسن في بيت الزكاة يعطى بحد أقصاه 3000 دينار على أن تنطبق عليه الشروط المخصصة لكل حالة حيث يمنح القرض الحسن لحالات العلاج، البناء والترميم، تسديد دين بوجود حكم قضائي ولطلبة الجامعة في السنة النهائية بالإضافة للمنكوبين ماليا من حوادث مثل الحريق والسرقة، وحوادث السيارات، مبينة أنه يمكن تسجيل اقساط القرض الحسن باسم احد أفراد الأسرة ممن تنطبق عليهم شروط لائحة القرض الحسن، ويتم تسديد قيمة القرض على دفعات شهرية لا تتجاوز30 قسطا ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد مضي شهرين من تاريخ حصول المقترض على القرض الحسن.

وأعلنت انه حرصا من بيت الزكاة ممثلا بإدارة الخدمة الاجتماعية بتطوير وتبسيط الإجراءات على المراجعين لتقديم الطلبات سواء للمساعدة أو القرض الحسن، فقد تم تدشين النظام الآلي لتقديم طلبات المساعدة عن طريق الانترنت www.zakathouse.org وذلك من تاريخ الاول من مارس بحيث يستطيع المراجع الدخول على الموقع الالكتروني والقيام بجميع إجراءات تقديم الطلب.