تواصل نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروعها لولائم إفطار الصائم في أكثر من 100 مسجد وموقع داخل الكويت، ليستفيد منها في اليوم الواحد أكثر من 8300 صائم يوميا، وبدأت حملة إفطار صائم التي تطلقها نماء سنويا منذ بداية شهر رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل بهدف إفطار 250 ألف صائم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية حسن الهنيدي: إن أهداف مشروع إفطار الصائم كثيرة وعديدة، تتمثل في كسب الأجر وابتغاء مرضاة الله تعالى علاوة على تحقيق مبدأ التكافل في المجتمع المسلم، وإدخال السعادة على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وبين أن العمل الخيري داخل الكويت يحظى باهتمام كبير خلال شهر رمضان، ويتجلى ذلك من خلال الأعمال الخيرية التي تنشط في الشهر الكريم، ومن أبرز تلك المشروعات ولائم الإفطار، الذي تنفذه نماء للزكاة والتنمية المجتمعية داخل الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته حرص نماء على تفقد الأماكن الأكثر حاجة التي تكتظ بها العمالة الوافدة التي تمتد فترات عملهم أثناء ساعات الإفطار فضلا عن ضعف مرتباتهم التي لا تسمح لهم بقضاء احتياجاتهم الأساسية.

وذكر أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تحاول من خلال هذا المشروع تحقيق رغبات المحسنين الذين يحرصون على الاستفادة من نفحات الشهر الفضيل بزيادة عطاءاتهم الخيرية من الصدقات والزكوات وحتى الكفارات والنذور طمعا في الأجر والمثوبة التي يضاعفها الله عزّ وجلّ للمحسنين في هذه الأيام، موضحا أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بتنفيذ هذا المشروع على محاور متعددة، المحور الأول يتمثل في توفير ولائم إفطار الصائم من خلال المواقع والمساجد والتي بلغت أكثر من 100 مسجد وموقع، بالإضافة إلى السلة الرمضانية التي تجاوزت أكثر من 10 آلاف سلة وفرتها لأكثر من 6700 أسرة متعففة واحتوت على العديد من المواد الغذائية التي تقدم في شهر الصيام كالأرز والتمر والعدس والشعرية والسكر، وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجونها في رمضان.