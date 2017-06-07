دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير موقعها الإلكتروني على الإنترنت للعمل الخيري واستقبال التبرع الإلكتروني بـ «الكي نت».

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عادل الفلاح: إنه من يمن الطالع أن ينطلق موقع الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير متزامنا مع شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس الوزراء، والشعب الكويتي الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الفلاح: ينطلق الموقع لتلبية رغبات أصحاب الأيادي البيضاء في الكويت بلد الخير والعطاء، حيث يتيح إمكانية التبرع الإلكتروني بسهولة وأمان لمشاريع الجمعية الخيرية، والتي نستهلها بمشروع إفطار الصائم، والتبرع على الموقع سهل وآمن، حيث يحقق معايير الأمان التي تفرضها شركة «Knet»، كما تم إنشاء الموقع الإلكتروني بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون.

وأوضح أن الموقع غني بالمعلومات حول مشاريع الجمعية الخيرية الدائمة والموسمية والصدقات والزكاة وكل أنواع التبرعات، حيث يشتمل على نبذة تعريفية عن كل مشروع وآلية المساهمة فيه، علاوة على اختيار نوعية المشروع الخيري من قائمة المشاريع الموجودة في الموقع من رعاية الأيتام أو إعانة فقراء أو مشاريع صحية أو تعليمية أو مشاريع وقفية والمشاريع الرمضانية.