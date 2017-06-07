أعرب أمين سر جمعية المنابر القرآنية د.سعيد الأصبحي عن سعادته وفخره بإطلاق المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى لفئة الصم في القرآن الكريم والسنة النبوية في الكويت، وذلك بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم، وبرعاية كريمة من ورثة المرحوم بإذن الله عقاب محمد الخطيب.

وأوضح الأصبحي أنه تم إطلاق مسابقتين منفصلتين في مجال القرآن الكريم إحداهما للرجال والأخرى للنساء بنفس المقررات العلمية، وأنه تم تخصيص مستويين لكل منها: الأول في سورة الفاتحة والفجر، والثاني: في سور الفاتحة والقدر والإخلاص، كما تم فتح مجال المشاركة لجميع المتسابقين في مسابقة السنة النبوية في أحاديث «إنما الأعمال بالنيات.. ودعاء سيد الاستغفار».

وبين أنه تم تخصيص جوائز مالية مجزية للمراكز العشرة الأولى، بينما تم تخصيص جوائز تشجيعية للفائزين في مسابقة السنة النبوية، لافتا إلى أن موعد الاختبارات سيكون بتاريخ 24 و25 رمضان بعد صلاة التراويح في قاعة النادي الكويتي الرياضي للصم، وأن الحفل الختامي للمسابقة سيعقد في قاعة النادي بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى.

وذكر أن تلك المسابقات تأتي من باب استشعار المسؤولية في تعليم وتنشئة أبنائنا وبناتنا على القرآن وقيمه لفئة الصم وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع «مواهب القلوب»، وتحقيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، كما أنه يأتي تفعيلا لمشاريعنا القرآنية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز الحفظ في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية من خلال لغة الإشارة للصم والبكم، وإلى زرع الثقة في نفوسهم وإشراكهم في فعاليات هذا الشهر الكريم.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم، وإلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عقاب الخطيب على تلك المبادرة الطيبة في هذا الشهر الفضيل، وتلك اللمسة الحانية لأبنائنا وبناتنا من الصم، ورعايتهم الكريمة في إكرام حفظة كتاب الله وحرصهم على نشر القرآن وعلومه لتلك الفئة الخاصة من المجتمع.