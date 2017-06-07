أكد مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس أهمية أداء فريضة الزكاة كونها ركنا أساسيا من أركان الدين الحنيف، مناشدا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين إخراج الزكاة بأنواعها سواء كانت زكاة المال أو الذهب أو غيرهما فكثير من المسلمين حول العالم ينتظرونها لتغير حياتهم بالكامل فمن خلال هذه النسبة التي تراها قليلة إلا أنها للآخرين تساوي الحياة بكل معانيها، موضحا أن اللجنة تقوم بتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها كما ورد في القرآن الكريم، فنحن قنطرة تواصل بين المحسنين والمستفيدين.

وبين الدبوس أن للزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة، فمن فوائدها الدينية أنها قيام لركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وآخرته، كما أنها تقربه إلى خالقه وتزيد في إيمانه ويمحو الله تعالى بها الخطايا، كما أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء وتوجب اتصاف المزكي بالعطف على إخوانه المعدمين، وفي الزكاة تطهير لفاعلها من البخل والشح.

وتابع: من فوائد الزكاة الاجتماعية أن فيها دفعا لحاجة الفقراء، وفيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين وفيها بركة للأموال وتنمية لها، لافتا إلى أنه يجب إخراج الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية، حيث يجب أن تصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، للتواصل مع لجنة زكاة الفحيحيل الاتصال على الخط المباشر.90028343