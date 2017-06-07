أعرب مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون عن خالص شكره وتقديره لفريق شركة علي الغانم وأولاده للعمل الإنساني على ثقتهم الطيبة في جمعية السلام الخيرية وطاقمها الإداري والتطوعي العامل وما أفضى عن تلك الثقة من تنفيذ العديد من الجهود الخيرية والإنسانية المشتركة.

وبين العون أن جمعية السلام الخيرية في تعاون مشترك بينها وبين فريق شركة علي الغانم وأولاده الإنساني ستقوم بحملة لتوزيع كميات وافية من المواد التموينية خلال شهر رمضان الكريم وستشمل عملية التوزيع أكثر من 1300 أسرة داخل الكويت تكفي مؤونة هذه الأسر لمدة شهر كامل، لافتا الى ان الجمعية تحرص على توزيع رعاية الأسر المتعففة مبينا أن عملية التوزيع ستصل إلى أكثر من 2000 طرد غذائي وأن تكلفة الطرد الغذائي الرمضاني الواحد تتجاوز الـ 50 د.ك ويحتوي على مواد غذائية متنوعة تحتاجها الأسرة وتعتبر أساسية على موائدها مثل 2 كرتون دجاج وأرز ومعكرونة وزيت وسكر وعدس وطحين ومعجون طماطم وشاي.

وذكر أن الجمعية تسعى إلى تعزيز كافة أطر وأواصر التعاون مع الفرق التطوعية والخيرية داخل وخارج الكويت بهدف توسيع التعاون بين الجمعية وغيرها من المؤسسات العاملة في العمل الخيري وتفتح الباب أمام كوادر التطوع للتطوع في برامجها الإغاثية والتطوعية المختلفة والتي تهدف إلى تخفيف من معاناة المحتاجين.

من جهة اخرى، أوضح العون أن الجمعية مستمرة في تقديم الإفطارات الرمضانية اليومية على موائدها في دول مختلفة ومنها في الكويت مبينا أن عدد الوجبات اليومية تجاوز الـ 5000 وجبة يومية يجلس على موائدها أصناف من المحتاجين والفقراء وتقدم الجمعية أكثر من 2000 سلة غذائية تشمل المواد التموينية المختلفة التي تكفي الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك يوميا وتم توزيعها على الأسر على هيئة سلال غذائية وإغاثية رمضانية يومية تموينية عاجلة تكفي الأسر طيلة الشهر الكريم وجبتي السحور والفطور.