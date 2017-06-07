ثمن أمين سر لجنة زكاة سلوي محمد الهولي الإقبال الكبير الذي حظي به مشروع الكوبونات الغذائية من قبل شريحة المستفيدين والمتبرعين، وترجع فكرة المشروع إلى شراء كوبونات غذائية بالتعاون والتنسيق مع أحد الأسواق الكبرى ومن خلاله يستطيع المستفيد شراء المستلزمات الغذائية الضرورية التي تحتاجها الأسرة في شهر رمضان، وتبلغ قيمته 50 دينارا.

وقال الهولي: هذه الوسيلة تعد واحدة من أفضل الطرق حفظا لكرامة المستفيد، حيث لا يعلم من الذي قدم له المساعدة، ولا المتبرع كذلك يعرف من الذي استفاد من خيره وصدقته، ولكن هناك سجلات ربانية تحصي كل شيء شعارها «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره».

وتابع: لاقى المشروع إقبالا من محسني ومحسنات الكويت، ولكن اعداد المستفيدين كبيرة وبحاجة للدعم، ومن خلال هذا المشروع يساهم المتبرع في إفطار عائلة كاملة وفي الوقت ذاته ساهم في حفظ كرامتها من ذل السؤال، مستشهدا بحديث الرسول صل الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» فكيف بمن يساهم في إفطار أسرة كاملة خلال الشهر الفضيل، فثوابها بإذن الله في ميزانك والله واسع عليم.

وناشد الهولي الخيرين دعم هذا المشروع المبارك فاللجنة لديها طلبات كثيرة من شريحة الأسر المستفيدة داخل الكويت والتي يشغل بالها كيف توفر طعام شهر رمضان الكريم، للتواصل ودعم المشروع على الأرقام 55644002 أو55644001.