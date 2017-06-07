يعد مشروع رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم لكفالة الأيتام من المشاريع الأساسية في لجنة زكاة العثمان وهو من أولويات اللجنة في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع وهم «الأطفال الأيتام»، حيث يوفر لهم هذا المشروع مختلف أنواع الرعاية التي تحفظ لهم حياتهم في إطار تربوي صحيح ضمن البيئة المناسبة تحت إشراف متخصصين في مختلف جوانب التربية وهذا المشروع يأتي طرحه لأهل الخير انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين».

ويهدف المشروع إلى كفالة الأيتام حتى يغدوا شبابا نافعين لمجتمعاتهم وأسرهم، تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية مبنية على تعاليم الإسلام وإرشادات هدي السنة النبوية، سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية في كل المجالات، دعم المشروعات ذات البعد التنموي التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأيتام. وتبلغ قيمة كفالة اليتيم 15 دينارا، على حساب رقم 0119810010 بنك بوبيان أو الاتصال برقم: 22667780 - 22629843 -99388878.