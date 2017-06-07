قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

وقد كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الشؤون بالإنابة ياسر أبل والرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح أبو شيبة ورئيس وأعضاء الجمعية.

حيث نقل لهم تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.

وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره إلى جمعية المكفوفين على ما يقدمونه من إسهامات بارزة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية لخدمة المجتمع والوطن، مؤكدا حرص الدولة على توفير الرعاية الكريمة لأبنائنا منتسبي الجمعية وتنمية قدراتهم وجعلهم فئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع والتنمية الشاملة للدولة.

وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه، بهذه المناسبة.

زيارة نادي المعاقين

كما قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

وقد كان في استقبال سموه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ونائب المدير العام لشؤون الإنشاءات والصيانة في الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ حمود المبارك، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة احمد الخزعل، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير حسام الصالح ورئيس وأعضاء النادي.

حيث نقل لهم سمو ولي العهد تحيات وتهاني صاحب السمو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.

وقد اعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره للنادي الرياضي الكويتي للمعاقين لما يقوم به من جهود مضنية وإسهامات كبيرة، مؤكدا حرص الدولة واهتمامها بهم وتوفير كامل الرعاية لهم، كما اعرب عن فخره واعتزازه لما قدمه النادي من إنجازات في المحافل الرياضية العالمية ورفع راية الوطن عاليا وإبراز مكانة الكويت الرياضية.

وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه حفظه الله بهذه المناسبة.

زيارة نادي الصم

كما قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

وقد كان في استقبال سموه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ونائب المدير العام لشؤون الإنشاءات والصيانة في الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ حمود المبارك، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة أحمد الخزعل، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير حسام الصالح ورئيس وأعضاء النادي.

حيث نقل لهم تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.

وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للنادي الكويتي الرياضي للصم لما يقوم به من إسهامات بارزة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفكرية، مؤكدا سموه حرص الدولة على توفير كامل الرعاية الكريمة والدعم والتنمية لأبنائنا أعضاء النادي للاندماج بالمجتمع بشكل كامل باعتبارهم عنصرا فاعلا فيه، مشيدا بدور النادي البارز وما يقدمه من خدمات جليلة تجاه منتسبيه.

وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه حفظه الله بهذه المناسبة.