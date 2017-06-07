الروسان: لدينا 40 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية ونسعى لاستقطاب 70 ألفاً بحلول 2020

آلاء خليفة

تحت رعاية سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى البلاد محمد الكايد وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية وبحضور المستشار الثقافي في سفارة الاردن فادي الروسان وامين عام مجلس الجالية الاردنية نبيل عبدالله والمستشار العمالي د.محمود العقايلة، نظم مجلس الجالية الاردنية في الكويت ندوة بعنوان «اسس القبول بالجامعات الاردنية» حاضر فيها مهند الخطيب من دائرة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاردن وذلك بحضور عدد كبير من ابناء الجالية الاردنية والطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الاردنية.

واشاد امين عام مجلس الجالية الاردنية في الكويت نبيل العبدالله بهذه البادرة التي سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاردن لتقديمها لابناء الجالية مساهمة منها بخدمة الجالية وتوفير المعلومات الكافية لتسهيل وتيسير قبولهم بالجامعات الاردنية.

وذكر العبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الندوة ان الهدف منها توعية الطلبة بأسس القبول وكل الامور المتعلقة بهذا الموضوع، مشيرا الى ان سفارة المملكة الاردنية في الكويت ممثلة بالسفير محمد الكايد واركان السفارة دأبوا على توفير كل الدعم اللازم لانجاح كل المبادرات التي تعود بالنفع والفائدة على ابناء الجالية الاردنية وتحقق متطلباتهم وطموحاتهم.

واكد العبدالله ان مجلس الجالية الاردنية يبذل قصارى جهده لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الطلبة ومساعدتهم لاستكمال مسيرتهم الجامعية.

بدوره، اوضح المستشار الثقافي فادي الروسان ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاردن تعمل حاليا على استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الاردنية، لافتا الى ان هناك حاليا حوالي 40 الفا و500 طالب وافد غير اردنيين يدرسون في الجامعات الاردنية، كاشفا ان الوزارة تهدف لزيادة العدد الى 70 الف طالب وافد بحلول العام 2020 بما يساهم في التنمية الاقتصادية بالاردن.

واشار الروسان الى تركيز الوزارة ايضا حاليا على التعليم التقني، مشيرا الى ان هناك الآلاف من الطلاب يتخرجون سنويا في الجامعات الاردنية والكثير منهم لا يحصلون على الوظائف المناسبة بالاضافة الى ان تأهيلهم للوظيفة يكون غير كاف، موضحا ان الوزارة اليوم وضعت حلولا عدة لتلك الاشكالية وعلى رأسها التوجه نحو التعليم التقني.

من جانبه، تحدث مهند الخطيب من دائرة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاردن خلال الندوة عن اسس معادلة الشهادات الاجنبية للتقدم بالقبول في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة وفق قانون معادلة الشهادات الجديد.

وافاد الخطيب بأن وحدة تنسيق القبول الموحد هي وحدة تابعة لمجلس التعليم العالي الاردني ومسؤولة عن اجراء عملية القبول الجامعي في الجامعات الاردنية الرسمية العشر ومؤخرا اصبحت 11 جامعة.