أهل الكويت مجبولون على التواصل والتآلف خلال أيام رمضان كما غيره

دارين العلي

وجهت المستشارة في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د. رشا الصباح رسالة الى المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي بشكل عام بالتعاضد والتعاون والابتعاد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وخاصة في هذه الايام الفضيلة.

كلام الصباح جاء في تصريح لـ«الانباء» خلال استقبالها المهنئين في غبقتها الرمضانية مساء امس الاول، وحضرها عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وعدد من الشخصيات العامة واساتذة الجامعة والعاملين في المجال الثقافي والشأن العام وجمع من المواطنين والمقيمين.

وهنأت الصباح عموم الشعب الكويتي بحلول الشهر الفضيل، متمنية دوام الامن والامان والتواصل والتآلف لما فيه خير المجتمع، معتبرة ان الكويت تفخر بهذه الصفة وبهذه التقاليد الرمضانية لانها تساهم في زيادة الالفة بين المواطنين.

وقالت: ان التواصل والتآلف خلال أيام الشهر الفضيل أو في غيره من الايام عادات جبل عليها أهل الكويت، لافتة الى ان هذه العادات تتأصل في هذا الشهر الفضيل لتكون السمة الرئيسية للمجتمع الكويتي.

وتمنت الصباح استمرار هذه العادات وهذا التواصل الثقافي المهم بحضور عدد من الاساتذة والمثقفين والمواطنين والمقيمين، ما يدعم هذه العلاقات ويساهم في شد اواصر الترابط بين ابناء الوطن الواحد.