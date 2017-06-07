تقيم رابطة الأدباء الكويتيين معرض الكتاب الرمضاني في مقرها بالعديلية اليوم الأربعاء متضمنا على مدى خمسة أيام مسابقة ثقافية وملتقى أدبيا.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في الرابطة الروائي محمد البغيلي في تصريح صحافي إن المعرض سيضم باقة كبيرة من مطبوعات الرابطة والمؤلفات الأدبية لأعضائها، لافتا إلى تخصيص جناح مميز يضم الكتب المستعملة التي ستباع بأسعار زهيدة لا تتجاوز الدينار الواحد.

وأضاف البغيلي أن تنظيم مثل هذه المعارض للكتاب يهدف إلى التعرف على الجديد من المؤلفات الكويتية إلى جانب التعارف بين الأدباء والمثقفين والمطلعين ومحبي الأدب من الجمهور الواعي والمستنير.

ووجه الدعوة للجميع إلى الحضور والمشاركة في المسابقة الثقافية الأولى والتي ستقام على مسرح الشيخة د.سعاد الصباح بين فرق متنافسة من أعضاء الرابطة والمواطنين المهتمين بالثقافة والأدب مساء السبت المقبل.

وذكر أن آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة سيكون يوم الخميس المقبل وسيتولى الإشراف عليها علي الذايدي الذي له خبرة واسعة بالمسابقات الثقافية.