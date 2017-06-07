twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email مبارك سالم العلي استقبل المهنئين برمضان الأربعاء 2017/6/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 407 A+ A- الشيخ فيصل السعود والشيخ فهد سالم العلي الشيخ أحمد النواف مهنئا الشيخ مبارك سالم العلي(ريليش كومار)علي الراشد مهنئاالشيخ مبارك سالم العلي متوسطا عددا من مهنئيه في لقطة جماعية الشيخ حمد جابر العلي والشيخ صباح الناصر يباركانالفريق سليمان الفهد مباركاد. عماد بوخمسين مهنئاحمد الهرشاني وعدد من الحضورالشيخ فيصل الحمود والشيخ خالد احمد الخالد مباركام. سالم الأذينة مهنئامبارك الخرينج يهنئ برمضانسعد الخنفور مباركاحسين مزيد مباركا برمضانالشيخ امير المالك والشيخ نمر المالك يهنئانالشيخ فهد جابر المبارك مباركاد.علي العمير مباركا عبدالهادي العجمي استقبل الشيخ مبارك سالم العلي مساء اول من امس المهنئين بشهر رمضان في ديوانه بمنطقة قرطبة، حيث تقدم الحضور عدد من الشيوخ والنواب والشخصيات العامة وجمع من المواطنين.