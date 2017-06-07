الكويت ستواصل نهجها القائم على الاعتدال والتوازن في التعامل مع كل القضايا في المنطقة

أسامة دياب

شارك سمو الشيخ ناصر المحمد في الغبقة الرمضانية التي أقامها الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على شرف رؤساء البعثــات الديبلوماسيــة المعتمدة لدى الكويت.

وحضر الغبقة عدد من الشيوخ والوزراء ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعدو وزير الخارجية وعدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية بالإضافة إلى عدد من السفراء الكويتيين وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية.وأكـد مساعــد وزيــر الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ان الكويت ستواصل نهجها القائم على الاعتدال والتوازن في التعامل مع كل القضايا في المنطقة، مؤكدا حرص الكويت على تبني الحوار المباشر نهجا في حل الأزمات جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش على هامش مشاركته في الغبقة.

وردا على على سؤال عن وجود وساطة كويتية بين دول التعاون وقطر بعد الاتصال الذي أجراه سمو الأمير مع أمير قطر، أوضح الناصر ان الكويت تقوم دائما بدورها الذي يقوم بالأساس على الاعتدال والاتزان والعمل على جلب الجميع إلى طاولة الحوار في كل الأمور التي طرأت والتي ستطرأ في المنطقة، خاصة انها مشتعلة، ونسأل الله ان يقينا شرور هذه النيران وآثارها السلبية، موضحا ان الكويت ستقوم بكل ما في وسعها لتعزيز أواصر التعاون بين مختلف دول العالم والمنطقة.

ولفت الناصر إلى ان فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعام 2018 هو نجاح للكويت وأهلها ويعكس تقدير المجتمع الدولي ودورها الرائد في ترسيخ عناصر الأمن والأمان والمساهمة في استقرار العالم منذ استقلالها، مشيرا الى ان الكويت ستواصل عملها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ مجلس الأمن للمساهمة في تحقيق السلم الدولي المبني على تعزيز لغة الحوار.

وبالعودة الى أجواء الغبقة، أوضح الناصر ان غبقة النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أضحت عادة سنوية محمودة للالتقاء بأعضاء السلك الديبلوماسي وكل المهتمين بالشأن الخارجي، لافتا الى الدلالات والمعاني الرمزية لهذه الغبقة والتي تتسق مع خصوصية الشهر الكريم من تراحم وتعاون وعمل مشترك.