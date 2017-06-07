قال عميد عائلة الروضان روضان مشاري الروضان ان فوز الكويت بمقعد في مجلس الأمن الدولي راجع الى الديبلوماسية الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مضيفا: ان هذا الفوز للكويت سيلعب دورا ايجابيا في قضايا المنطقة، منوها بصفة خاصة بدورها التنموي والإنساني، والذي اضاف للكويت رصيدا ايجابيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفازت الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاختيار الأعضاء الخمسة غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 و2019.

وحصلت الكويت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبذلك ستشغل منصبها الجديد كعضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، اعتبارا من يناير 2018.

وضمت قائمة الدول المرشحة للمقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بالإضافة الى الكويت كلا من ساحل العاج وغينيا الاستوائية وهولندا والبيرو وپولندا.

وأشاد الروضان بالقيادة الحكيمة والديبلوماسية التي انتهجها صاحب السمو والتي كان لها الأثر البالغ فيما وصلت إليه الكويت من إنجازات محلية ودولية، لافتا الى ان فوز الكويت سيسهم في تعزيز امن المنطقة واستقرارها وفق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي، وسيسهم في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحل نزاعات المنطقة، وتحفيز دور مجلس الأمن الدولي في الحيلولة دون وقوع النزاعات عبر الديبلوماسية الوقائية.