أكد رجل الاعمال عبدالفتاح معرفي ان انتخاب الكويت عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي بأغلبية ساحقة يعكس مكانة الكويت المرموقة بين دول العالم بفضل حكمة صاحب السمو الامير منذ ان كان وزيرا للخارجية، فسموه استطاع خلال اكثر من نصف قرن ان يبني جسورا من الصداقة والمحبة والعلاقات القوية المعتدلة والقائمة على الاحترام المتبادل.

واعتبر معرفي ان هذا الفوز الكبير للكويت هو بمنزلة تتويج للقيادة الحكيمة لصاحب السمو وجهوده المتواصلة والمبذولة في دعم قضايا الانسانية والسلام الذي تنشره الكويت في كل انحاء المعمورة.

واضاف ان مساعي سموه الحثيثة ومبادراته الفريدة من نوعها في دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين كان لهما الاثر الايجابي في كثير من بلدان العالم.

وقال معرفي ان هذا الفوز الكبير يضاف الى سجل انجازات الكويت الدولية وان من حق كل كويتي ان يفتخر بهذا الفوز الكبير ولانتمائه للكويت بلد العطاء والانتماء والتي غطت كل بقاع الارض بأعمالها الخيرية.