فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الخدمات بثينة السبيعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية للموافقة لاعتماد منح مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة، وذلك بعد القرار الجديد الذي يشترط موافقة الديوان لاعتماد هذه المكافآت.

وأضافت ان وزارة المالية قد اعتمدت الميزانية الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين، وذلك حسب الشروط الموضوعة لها من قبل الوزارة والديوان، مضيفة ان الوزارة ستمنح كذلك الترقيات بالاختيار للموظفي الذين تنطبق عليهم الشروط حسب المسمى الوظيفي والدرجة. وأشارت السبيعي إلى انه من المتوقع أن تقوم وزارة الخدمات بصرف البدلات الخاصة بالنوبة والشاشة للمستحقين من المهندسين والفنيين في إدارتي الأمن والسلامة وخدمات المشتركين خلال أيام، وذلك بعد أن تم اعتماد الميزانية الخاصة بها من قبل وزارة المالية، لافتة إلى أن منح هذه البدلات سيكون بحسب اختصاص كل مستحق.