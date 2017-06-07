الحرس يخطو خطوات متسارعة نحو التطور

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ضباط الحرس الوطني الجدد خريجي الدفعة الـ 33 من كلية الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أدوا القسم أمامه.

ونقل الشيخ مشعل الأحمد للخريجين تهاني سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بتخرجهم وانضمامهم إلى صفوف الحرس ليكونوا العضد المتين لإخوانهم بالجيش والشرطة في بذل الغالي والنفيس للدفاع عن ثرى الوطن الطاهر وحماية وسلامة وقدسية أراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه.

وقال ان الكويت تعقد الآمال والطموحات على أبنائها العسكريين لتبقى مصونة محمية الربوع فلتكونوا بارين بقسمكم أوفياء لوطنكم وقائده صاحب السمو الأمير المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن الحرس الوطني عبر وثيقته الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا) يخطو خطوات متسارعة نحو التطور ومواكبة كل جديد لدى المؤسسات العسكرية والأمنية المرموقة، حاثا الضباط الجدد على مواصلة تحصيل العلم والمعرفة، وتنمية الذات باستمرار عبر الانخراط في الدورات التدريبية في جميع المجالات.

حضر اللقاء وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب، وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني.