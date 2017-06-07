أسامة أبو السعود

ثمن السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف ما تقدمه الكويت من رعاية واهتمام لجميع الطلبة المصريين في مختلف المراحل الدراسية، معربا عن سعادته لتفوق الطلبة المصريين في الكويت إناثا وذكورا في الثانوية العامة الكويتية بقسميها العلمي والأدبي وكذلك في التعليم الديني.

وقال السفير عاطف في تصريحات للصحافيين عقب الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية لتكريم أوائل الثانوية العامة المصريين بالمكتب الثقافي في الجابرية أمس الأول «يسعدني ما حققه أبناؤنا من حصد المراكز الأولى في الثانوية العامة، فهذا ما يثلج الصدر ونفرح بما حققوه من تفوق مشرف».

وبشأن شكاوى أولياء الأمور من التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية، خاصة أوائل الثانوية العامة في الكويت ذكر السفير المصري ياسر عاطف أنه استمع لشكاوى أولياء أمور الطلاب أثناء حفل التكريم ولكن لا يوجد أي تغيير في القواعد المعمول بها عن العام الماضي.

وحول المنح الدراسية الكويتية للطلبة المصريين الفائقين في الثانوية، ذكر السفير عاطف أنهم حصلوا العام الماضي على منح من المقاعد المخصصة لوزير التعليم العالي بحكم حصولهم على المراكز المتقدمة في نتائج الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك منحا متبادلة بين البلدين، منها 13 منحة للالتحاق بجامعة الكويت و8 منح للتعليم التطبيقي ومنحة واحدة للتعليم الديني.

من جهته، هنأ رئيس المكتب الثقافي د.نبيل بهجت أبناء مصر المتفوقين، مؤكدا الحرص على تكريم الطلاب المصريين الفائقين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني «لنفرح معا بهذا التفوق وفي الوقت ذاته زيادة الانتماء بوطنهم وربطهم بالقيم الكبرى».

السفير المصري: عضوية مجلس الأمن في هذه المرحلة مسؤولية جسيمة والكويت أهل لها

هنأ السفير عاطف الكويت بحصولها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن، مضيفا أن هذا المقعد يعكس المكانة الديبلوماسية والدولية المرموقة للكويت تحت قيادة صاحب السمو وجهود وزير الخارجية.

ولفت إلى أن نتيجة التصويت التي حصلت عليها الكويت 188 صوتا من 192 صوتا تأتي تقديرا من الدول للكويت وسياستها الخارجية الحكيمة.

واضاف أن عضوية مجلس الأمن في هذه المرحلة مسؤولية جسيمة والكويت أهل لها وستجد من أشقائها في مصر سندا لها دائما في المحافل الدولية.