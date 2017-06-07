دمحمد راتب

أعلن مدير التسويق والعلاقات العامة في المركز العلمي نواف الرديني ان المركز العلمي سينظم أمسية رمضانية خاصة بالقرقيعان غدا الخميس والتي يقيمها كعادته من كل عام، موجها الدعوة للجمهور للمشاركة والاستمتاع بالبرنامج الذي أعده المركز خصيصا لزواره بهذه المناسبة حيث سيستقبلهم خلاله «بوطبيلة» ليطرب الجميع بأهازيجه المحببة وذلك من الساعة 9.30 مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وذكر الرديني أن قرقيعان المركز العلمي لهذا العام سيتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتميزة لإحياء هذه الليلة التراثية مثل الألعاب الكويتية القديمة وركن القهوة والحلويات الكويتية وركن النخي والباجيلا وركن خبز الرقاق.

كما سيقدم أسعارا خاصة على تذاكر دخول المرافق بهذه المناسبة، حيث سيصبح سعر تذكرة الأكواريوم 2 دينار بدلا من 4 دنانير، وسعر تذكرة قاعة الاستكشاف 1.250 دينار بدلا من 2.250 دينار، ويستقبل المركز زواره يوميا خلال الشهر الفضيل من الساعة 9 مساء وحتى 12.30 بعد منتصف الليل.