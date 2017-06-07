فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال ان مجلس الوزراء وعد بتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تنفيذ مشروع مبنى المطار الجديد، بالتعاون مع الجهات الأخرى، لافتا الى تفادي روتين الدورة المستندية لتنفيذ المشروع خلال الموعد الجديد له وهو 4 سنوات بدلا من 7 سنوات والذي طالب به الوزير عبدالرحمن المطوع الشركة المنفذة للمشروع كونه مشروعا حيويا.

وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء وضع لجنة دائمة للتنسيق مع «الأشغال» والشركة المنفذة حول الأعمال التي تحتاج اليها هذه الجهات لهذا المشروع الكبير والذي تبلغ تكلفته حوالي مليار و312 مليون دينار.