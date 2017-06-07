قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه بعدما تأكدت صحة توقعاتنا الفلكية التي ذكرناها سابقا في «الأنباء» عن بداية شهر رمضان المبارك في هذا العام، وجاء موعد الشهر الفضيل حسبما توقعنا، فإننا نشير هنا أيضا الى بعض المعلومات الفلكية الخاصة بمدة الشهر الفضيل ويوم عيد الفطر السعيد، ونشير هنا الى ان الشهر الفضيل في هذه السنة ستكون مدته 29 يوما، وذلك استنادا الى المعلومات الفلكية الآتية:

ستغيب شمس الجمعة 28 رمضان الموافق 23 يوليو الساعة 6.51 مساء وهلال شهر شوال لم يولد بعد.

وستشرق الشمس صباح السبت 29 رمضان 24 يونيو في الساعة 4.50 صباحا.

وسيولد هلال شهر شوال صباح السبت 29 رمضان 24 يونيو الساعة 5.31 صباحا بعد 41 دقيقة من شروق شمس هذا اليوم.

ستغرب الشمس يوم السبت 29 رمضان الساعة 6.51.

سيغرب الهلال في هذا اليوم الساعة 7.09 مساء، اي ان الهلال سيغرب وعمره 14.22 ساعة.

سيغرب الهلال بعد غروب الشمس بنحو 18 دقيقة، حيث ان الهلال سيمكث فترة زمنية مدتها 18 دقيقة، وستتم مشاهدته بكل وضوح اذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم والغبار.

وعلى الراغبين في رؤية الهلال فإن ذلك سيكون في السبت 24 يونيو في اتجاه الشمال الغربي قبل الغروب في السادسة مساء وبالتحديد على اتجاه 290 درجة في البوصلة، وسيكون الهلال فوق الشمس بمقدار درجتين تقريبا، ويكون على ناحية اليد الشمال للشخص الناظر للشمس (واحذر من النظر الى الشمس مباشرة)، وبناء على هذه المعلومات الفلكية فإن شهر رمضان ستكون مدته 29 يوما.

وعليه، فإن يوم الأحد 25 يونيو هو الأول من شهر شوال لسنة 1438 هجرية.

كما ان صلاة العيد ستقام في الساعة 5.05 صباحا.

وتجدر الإشارة الى أن إجازة العيد ستكون مدتها الرسمية 3 أيام تبدأ من يوم الاحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 27 منه، مسبوقة بعطلة نهاية الاسبوع مدتها يومان متبوعة بيومين آخرين هما الاربعاء والخميس، وهذان اليومان لن يداوم فيهما الموظفون اذا لم يصدر مجلس الوزراء قرار عطلة في هذه الفترة، ثم تأتي عطلة نهاية الاسبوع مع العلم ان المدارس بدأت عطلة نهاية العام الدراسي، اي ان هناك عطلة طويلة مدتها 9 ايام تبدأ من يوم الجمعة 23 يونيو حتى السبت 1 يوليو.