دارين العلي

وافقت بلدية الكويت على طلب قدمته الهيئة العامة للبيئة بموجب مخاطبات رسمية بضرورة إعادة بناء وتنظيم سوق الطيور الكائن في سوق الجمعة منطقة الري وذلك نظرا للمخالفات والتعديات التي تحصل فيه. وقالت اخصائية الأحياء منسق الاتصال الوطني لاتفاقية سايتس في الهيئة شريفة السالم في تصريح لـ«الأنباء» إن الهيئة رفعت مخاطباتها الى البلدية بناء على عدة شكاوى وردتها ورصد عدة مخالفات بشأن السوق، ما حداها الى الطلب من البلدية اقفال السوق واعادة بنائه وتنظيمه اداريا بما يتناسب مع المعايير والاشتراطات العالمية.

وأعلنت السالم عن ترشيح الجهتين لنقاط اتصال فيما بينها للعمل على اعداد المتطلبات الفنية اللازمة لإعادة بناء السوق وتنظيمه، مشيرة الى ان العمل يسير وفق ما تم تحديده في هذا الشأن تمهيدا لإعادة تأهيل السوق بما يتناسب مع متطلبات القانون. وأشارت الى ان البلدية طلبت من الهيئة تزويدها بالاشتراطات اللازمة التي يجب ان تتوافر في السوق الجديد حيث تم اعدادها من قبل الهيئة التي شددت على ضرورة تفعيل الاشتراطات الموضوعة أساسا من قبل البلدية وهيئة الزراعة والثروة السمكية بالإضافة الى عدد من الاشتراطات التي اضافتها الهيئة لتتناسب مع القانون البيئي والمعايير العالمية.

ومن ابرز الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الهيئة احاطة السوق بسور لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار وإنشاء بوابات للسوق للتدقيق على دخول الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض او المفترسة وانشاء ممرات تضمن سلامة الزوار، كما يجوب احاطة مكان عرض الحيوان بحاجز يمنع خروجه. وطالبت لائحة المعايير الجديدة بضرورة تخصيص مقر لطبيب بيطري دائم كمشرف فني على السوق بالإضافة الى توفير المأوى الملائم للحيوانات من حيث الإنشاء والحجم وغيرها من المعايير التي توفر الحماية في الظروف الجوية المختلفة على ان يكون المحل مجهزا بتأمين الظروف الجوية بحيث لا تقل عن 14 درجة ولا تزيد على 29 درجة.