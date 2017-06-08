يعد مشروع «إحساس» لرعاية الأسر المتعففة والذي تنفذه لجنة زكاة سلوى من أهم مشروعات اللجنة، فهو قائم على تحقيق قيم التكافل الاجتماعي وينطلق من تحقيق مصلحة متبادلة بين أهل الخير والمحتاجين من خلال إدارة مكونة من أهل العلم والمعرفة والدراية بأحوال المجتمع ومعروفين بين العامة ويعملون في القطاع الخيري، اجتمعوا على مد يد العون إلى المتعففين من المعوزين الذين لا يسألون الناس، عن طريق قنوات وشخصيات موثوق بها، ممن لديهم معرفة تامة بأحوال الأسر المتعففة.

وتقوم اللجنة بعمل دراسة دقيقة لأوضاع تلك الأسر وفقا لمعايير محددة قائمة على الأمانة والشفافية حتى تكون هذه الأعمال نورا في الدنيا وذخرا في الآخرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

ويستفيد من هذا المشروع نحو 600 أسرة في السنة بما يعادل مجموعه 3000 فرد، ويهدف الى تفعيل قيمة الإحساس بالآخرين والشعور بهم وبمعاناتهم، ومساعدة الأسر على معالجة مشاكلهم المادية سواء بالدعم المادي المباشر وغير المباشر، والتعاون مع جميع المؤسسات الخيرية الحكومية وغيرها في قضاء حوائج المتعففين، دفع الإيجارات المتأخرة عن الأسر المتعففة حتى لا يطردوا.

وتبلغ قيمة المساعدة للأسرة الواحدة وفق إقبال أهل الخير على دعم المشروع ما بين 200 و300 دينار، للتبرع والمساهمة لمشاريع لجنة زكاة سلوى على حساب رقم: 0119810033 بنك بوبيان، أو الاتصال على الأرقام: 25644002 - 55644002 - 55644001.