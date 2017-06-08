قال رئيس لجنة زكاة كيفان عود الخميس إن اللجنة تواصل طرح مشروعها حنين لكفالة الأيتام، موضحا أن أهل الخير تفاعلوا مع المشروع منذ طرحه، وزاد عدد الأيتام المكفولين باللجنة إلى أكثر من 1100 يتيم، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم والعون والمساندة لأسر الأيتام وإعاناتهم ماديا للمساعدة في رعايتهم اجتماعيا وصحيا وتعليميا لكي يخرج هؤلاء الأيتام أفرادا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحمل في مضمونه مصادر الحنان من أهل الخير للأيتام الذين يكفلونهم.

ودعا الخميس أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة وذوي الأيادي البيضاء من أهل الكويت الكرام قبيل هذا الشهر الكريم إلى زيادة تفاعلهم ومساهماتهم لأعمال ومشاريع اللجنة التي تنفذها داخل وخارج الكويت لأجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين ومساعدة فقراء المسلمين وأيتامهم في أي مكان بالعالم، مذكرا انه من أراد التواصل مع اللجنة فليأت إلى مقر اللجنة بمنطقة كيفان بجوار الجمعية الرئيسية، أو الاتصال على هاتف 66293044 أو 24833804، لافتا إلى أن المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.