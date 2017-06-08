أسامة أبوالسعود

قال مدير إدارة مساجد الأحمدي د.أحمد العتيبي ان إدارة مساجد محافظة الأحمدي ممثلة في مسجد محمد الخزام في منطقة الفحيحيل أقامت مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده الثامنة هذا العام وسط مشاركة كبيرة من الحافظين.



وأضاف العتيبي في كلمة له خلال احتفال تكريم الفائزين في مسابقة مسجد محمد الخزام لحفظ القرآن الكريم وتجويده الثامنة في منطقة الفحيحيل ان استمرار هذه الجائزة وبلوغها العام الثامن خير دليل على النجاح الكبير الذي وصلت إليه هذه المسابقة وتزايد الأعداد المشاركة عاما بعد عام.



وأوضح ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة مساجد الأحمدي تحرص على تنظيم وإقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويد، وذلك بهدف تهيئة الأجواء أمام جميع أبناء المجتمع لحفظ القرآن الكريم أملا في الوصول إلى وجود حافظ للقرآن الكريم في كل بيت. وفي نهاية الحفل كرم العتيبي والمراقب الإداري في إدارة مساجد الأحمدي بدر الزهاميل المحتفى بهم من حفظة القرآن الكريم.



من جهة أخرى، نظمت إدارة مساجد الأحمدي إفطارا جماعيا لمسؤولي وأعضاء المراكز الرمضانية وموظفي إدارة مساجد محافظة الأحمدي في مركز دعيج الصباح الرمضاني في منطقة الصباحية في محافظة الأحمدي.



وقال د.أحمد العتيبي ان فكرة إقامة هذا الإفطار الجماعي للعاملين في إدارة مساجد الأحمدي جاءت لخلق أجواء أسرية تكسر روتين العمل وتصنع روح التآلف والتقارب وتضع قاعدة لانطلاق الجميع نحو العمل والتفاني في إنجازه وخدمة جمهور المصلين في هذه الليالي المباركة. وأضاف العتيبي ان ما يميز إدارة مساجد الأحمدي هو روح الأسرة الواحدة التي اعتدنا عليها في إدارة مساجد الاحمدي، وذلك منذ وقت طويل، الأمر الذي كان سببا من أسباب النجاح في العمل والتميز الذي يشهد له القاصي والداني في كل أنشطة إدارة مساجد الأحمدي.