ليلى الشافعي

أكد رئيس الهيئة الإدارية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الصباحية عبدالله الفضلي أن ما تقوم به اللجنة من برامج وأنشطة على مدار العام لتوعية الناس بأمور دينهم وإحياء للسنة وطمسا للبدعة من الأهداف التي أنشئ من أجلها فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي بالصباحية كما أن مشاركة ودعم أهالي منطقة الصباحية خاصة وأبناء محافظة الأحمدي عامة لهذه الأنشطة دافع لنا للاستمرار على هذا النهج المبارك.

جاء ذلك في كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية العاشرة التي تنظمها جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الصباحية والبالغ عددهم 80 فائزا ومشاركا، وكذلك تكريم طلاب حلقات القرآن الكريم المتميزين بحضور نائب رئيس الهيئة الإدارية ناصر الدوسري بحضور عدد من وجهاء المنطقة تقدمهم مانع الربيعة.



وشدد الفضلي على اننا في عصرنا الحاضر بحاجة كبرى إلى القرآن الكريم نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونصلح أنفسنا ومجتمعنا على نهجه ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته، ولا يقتصر دور تراث الصباحية على المجال الدعوي فقط بل يعتبر رائدا في المشاريع الإسلامية داخل الكويت وخارجها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء المدارس وكفالة الأيتام وغيرها.