ناشد مدير إدارة بيت الأيتام بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي محسني ومحسنات الكويت المشاركة في كفالة الأيتام، حيث توجد مئات الأيتام في شتى الدول بحاجة لمن يكفلهم ويمسح عنهم دموع اليتيم وتبلغ كفالة اليتيم خارج الكويت 15 دينارا، كما أن الجمعية لديها وقف هو الأول من نوعه لكفالة الأيتام والذي يعد كفالة مستمرة وصدقة جارية.

وأضاف الخالدي: لا يقتصر دورنا على إيصال الكفالات للأيتام، بل نحرص على ان يكتسب اليتيم القيم الإسلامية والأخلاقية والحضارية من خلال الاهتمام بالتعليم والرعاية والتوعية والتثقيف فنحن نتعامل مع إنسان لا يحتاج فقط إلى الجانب المادي، بل يحتاج إلى الرعاية النفسية والاحتضان، لذلك نقيم للأيتام أنشطة مميزة منها حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومسابقات ترفيهية وترويحية وننظم لهم رحلات خارجية ونوزع عليهم الهدايا والجوائز ونحثهم على الأداء التعليمي الأفضل ونعقد لأمهات الأيتام اللقاءات ونذكرهن بالثواب العظيم الذي أعده الله جل لهن.



وبين أن النجاة تحرص على استثمار طاقات الأيتام ومهاراتهم وذلك من خلال توفير التعليم المناسب لهم ومتابعة حالتهم الصحية وزيارتهم باستمرار وتوزيع الكفالات عليهم يدا بيد وللجمعية بصمة مميزة، حيث أقامت قرى كاملة للأيتام من خلالها يتلقى اليتيم التعليم والرعاية الطبية والإقامة وتتوافر بالقرى كل الخدمات التي يحتاج اليها اليتيم وهناك قرى أخرى خصصت منازل للأيتام وأسرهم وتم تسليمهم تلك المساكن بالمجان، لافتا الى ان من الأيتام الذين كفلهم أهل الكويت سفراء وأطباء ومهندسون ومعلمون وفنون وهذا هو طموحنا الذي نسعى الى تحقيقه وهو أن نحمي هذه الشريحة من التشرد والضياع والجهل فنعمد على رعايتهم وإكرامهم مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».