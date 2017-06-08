استقبل حامد خليفة علي بن حمد الفضالة المهنئين بشهر رمضان المبارك وذلك في ديوان الفضالة الكائن بمنطقة الفيحاء، حيث حضر جمع غفير من الشيوخ والنواب والشخصيات الذين تبادلوا التهاني والمباركة بالشهر الفضيل.



وقد رحب حامد الفضالة بالجميع داعيا الله العلي القدير أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم الله على الكويت نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة ربان سفينتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء.



كما أشاد الحضور بما يتمتع به مجتمعنا من تواد وتواصل خصوصا في مثل هذه الأيام المباركة.