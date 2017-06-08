ليلى الشافعي

بحضور وزير العدل د.فالح العزب ود.عثمان الخميس استضاف ديوان الغنام بضاحية عبدالله السالم لجنة التعريف بالاسلام في حفل استقبال وغبقة رمضانية شارك فيها رئيس مجلس الادارة باللجنة فيصل الزامل ومدير عام اللجنة م.عبدالعزيز الدعيج، ود.محمد ضاوي العصيمي ود.مالك السبيعي وجمع من مديري لجنة التعريف بالاسلام ورجالات العمل الخيري والدعوي.



وقال في استقبال وفد اللجنة عبدالعزيز الغنام واخوانه الذين أشادوا بدور اللجنة الريادي، مثمنين الجهود الحثيثة التي تقوم بها تجاه دعم ورعاية ضيوف دولة الكويت الجاليات الوافدة.

وثمن مدير عام اللجنة م.عبدالعزيز الدعيج الحفاوة وكرم الضيافة الذي حظيت به اللجنة من قبل العم عبدالعزيز الغنام واخوانه، مؤكدا ان اللجنة غدت شامة على جبين الكويت بفضل الله تعالى وبدعم وتعاون أهل الكويت مع أنشطتها ومشاريعها الدعوية والتوعوية والتثقيفية التي تناسب جميع الشرائح والمستويات.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة باللجنة جودة الفارس: لا أجد من مفردات اللغة ما أشكر به آل الغنام الكرام الذين فتحوا قلوبهم قبل ديوانهم لنا فلمسنا خلال اللقاء وفاء وكرم وطيبة أهل الكويت المحسنين، مثمنا تعاونهم ودعمهم اللامحدود لأنشطة وفعاليات اللجنة المتنوعة.