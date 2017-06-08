محمد راتب

قال النائب أسامة الشاهين إن ما يحدث في خليجنا العربي لا شك أنه ينعكس في بنائنا الكويتي، مشيرا إلى أن جميع الكويتيين ملتفون حول القيادة السياسية بقيادة صاحب السمو، والجميع يثني على الخطوات الحكيمة لسموه والحكومة بأخذ الحياد الإيجابي بشأن هذه الأزمة التي نأمل ان تنتهي في القريب العاجل بتوفيق الله ومساعي صاحب السمو، كي يعود الصفاء للساحة الخليجية كما هو سائد في الساحة الكويتية.

وأوضح أن الغبقة الرمضانية السنوية للحركة الدستورية الإسلامية تقام في فترة تشهد نوعا من الهدوء والتعاون السياسي من أجل صالح الوطن والمواطنين، والتي نأمل أن تستمر مثل هذه الأجواء الطيبة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، عبر نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عن سعادته بالتواصل في شهر رمضان المبارك، مبينا أنها من العادات والتقاليد التي جبل عليها أبناء الشعب الكويتي في الزيارات الودية وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام على الشعب الكويتي والشعوب الخليجية والعربية.

وعن الأزمة القطرية، أكد وجود إجماع نيابي على دور الكويت المتوازن في المضي قدما لحل الأزمة، متمنيا أن تتكلل مساعي صاحب السمو بالنجاح والخير ورأب الصدع للوصول إلى التفاهم الخليجي.

بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الشعب الكويتي من عاداته التواصل والتزاور خاصة في شهر رمضان ما يدل على التعاون والتآخي، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان ويعزز روح الأخوة بين الجميع، كاشفا عن إطلاق التراخيص المنزلية اليوم الخميس، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تسعى لإنجاز الكثير من القوانين المهمة.