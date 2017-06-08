عادل الشنان

أعلن المتحدث الرسمي للجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية ياسر الماجدي عن بدء استخدام المتفجرات لتفتيت أرض مشروع جنوب المطلاع السكني من قبل المقاول المنفذ للمشروع منذ أول من أمس، مؤكدا ان استخدام المتفجرات سيكون له الأثر الكبير في سرعة إنجاز المشروع بعد التغلب على مشكلة نوعية التربة والأرض الصخرية.

وطمأن الماجدي أهالي جنوب المطلاع بأن عمليات التفجير تتم تحت إشراف وزارة الداخلية ولم تتسبب في أي نوع من الأخطار البيئة مستقبلا، مشيرا الى ان هذا النظام تم استخدامه سابقا على مستوى محدود في بعض مشاريع الدولة وهو نظام معمول به في عدد من الدول ومتعمد عالميا. من جهة اخرى، أعلن الماجدي تسلم شركة «جيزهوبا» الصينية لموافقة البلدية وسيتم دخول آلياتها وتنفيذ أعمالها رسميا في ارض المشروع مطلع الأسبوع المقبل، علما بأن الشركة استبقت الوقت وبدأت بتجهيزاتها الأولية تمهيدا لتنفيذ الاعمال الموكلة اليها بعد أخذ الموافقات الحكومية اللازمة مباشرة، مشددا على ان اللجنة التطوعية تعمل على متابعة اعمال الشركات العاملة في ارض المشروع بشكل يومي وتقوم برصدها وتدوين الملاحظات بشأنها سواء كانت إيجابية او سلبية من منطلق الشفافية حتى يتم الإعلان عنها في حسابات اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلع عليها الجميع.