باهي أبوالعلا

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الائتلاف المدني رياض الصانع أن الجمعية أنشئت قبل ثلاث سنوات بهدف تأصيل الوحدة الوطنية والإيمان بالدولة المدنية وأن الوطن للجميع والدين لله، مشيرا إلى أن هناك عدة أمور سيتم نقاشها خلال الفترة المقبلة داخل الجمعية كالاستراتيجية الحكومية الموضوعة واثرها في ظل ظروف الميزانية، لافتا إلى ان الرؤية لم تتضح إلى الآن في عدة أمور خاصة بما يتعلق بوفر الميزانية أو عملية رفع الخدمات وتغيير تعرفة الكهرباء والماء.



جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها جمعية الائتلاف المدني بمقرها الرئيسي أول من امس وذلك بحضور عدد كبير من الضيوف.



من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي صلاح الجيماز أن نظرية جيب المواطن والمطروحة على الساحة في الفترة الأخيرة يجب ان تتم دراستها على عدة مراحل كمعرفة أين يقع الخلل بالتحديد وكيفية علاج المصاريف التي يقوم بصرفها المواطن، لافتا الى انه يجب تأصيل فكرة ان الوطن دائم، ولذلك يجب ان يتم العمل بشكل دائم ودوري لرفعة اسم الوطن خاصة بعد ظهور العديد من المؤشرات التي قامت بدق ناقوس الخطر كالأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث ان الكويت في حينها لم تقم بعمل أي شيء لتفادي تلك الأزمة، وبعد أزمة النفط الأخيرة كان يجب أن يتم تحديد عدة مصادر لتنوع الدخل، فأبرز المشاكل الاقتصادية التي تمر بها الكويت هي عدم وجود خطة واضحة واستراتيجية تسير عليها الحكومة بشكل واضح.