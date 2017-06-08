هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت طارق الفارس جميع العاملين بالشركة بمناسبة انتصار نواب الامة لمطالب العاملين في القطاع الخاص بإقرار تعديلات المادتين 51 و70 من قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي يلزم رب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وكذلك دفع حصة التأمينات الاجتماعية للموظف، مؤكدا انها انتصار لإرادة العمال.

ووجه الفارس في تصريح صحافي الشكر والتقدير لنواب مجلس الامة، مؤكدا ان تعديلات القانون تنطبق على العاملين في القطاع النفطي حيث اصبح لهم بموجب التعديلات الجديدة مكافأة نهاية خدمة علاوة على التزام الشركات بدفع الحصص الملتزمة بها للتأمينات دون خصم تلك المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة وتنطبق على كل الكويتيين في كل الشركات بالقطاع الخاص.

وأوضح ان نقابة ايكويت كان لها دور مهم في هذه التعديلات التاريخية لصالح العمال وحقوقهم حيث كانت مطالبهم لنواب مجلس الامة بإقرار هذه المطالب العمالية العادلة والمشروعة.

واشاد الفارس في ختام تصريحاته بدور نواب مجلس الامة في إقرار تعديلات القانون التي تصب في صالح ابناء هذا الوطن الغالي من المواطنين في القطاع الخاص والنفطي، موجها الشكر والتقدير أيضا لكل من سعي لاقرار هذا التعديلات وخصوصا النقابات النفطية الزميلة.