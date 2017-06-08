تابعت محافظة الأحمدي مبادراتها الرمضانية من خلال فريقها التطوعي الذي نفذ حملة إفطار عابر، لتوزيع الوجبات الغذائية على الصائمين من عابري الطرق وفي الإشارات المرورية قبيل أذان المغرب في عدد من مناطق المحافظة خاصة الأحمدي والفحيحيل الصناعية والمهبولة وأبو حليفة.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة العلاقات الحكومية والمشرف العام على الفريق التطوعي بالمحافظة حامد الإبراهيم إن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات ورعاية مباشرة من محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، منوها الى أن حملة إفطار عابر جاءت بعد حملة إفطار صائم التي نفذها الفريق التطوعي واستمرت لمدة خمسة أيام، كما سبقتها وللعام الثاني على التوالي حملة توزيع الماجلة الرمضانية على الأسر المتعففة التي تم خلالها توزيع نحو 250 عبوة تشمل العديد من السلع والمواد التموينية الأساسية التي تحتاج إليها الأسر خلال الشهر الكريم.