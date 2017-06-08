كريم طارق

أعرب م.عادل الجارالله الخرافي عن فخره واعتزازه بالدور الحثيث الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في سبيل احتواء الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن ذلك الدور ليس بغريب على عميد الديبلوماسية العالمية وحكيم العرب، مستذكرا في ذلك جهود سموه النبيلة في حل العديد من الأزمات بهدف توحيد الصف الخليجي والعربي وحل القضايا الإقليمية والعالمية.



جاء ذلك في كلمة له على هامش استقبال عائلة الجارالله الخرافي للمهنئين بمناسبة شهر رمضان الفضيل وسط أجواء سادها الود والألفة، وتقدم المهنئين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وجمع من الشيوخ والنواب وكبار العائلات والشخصيات، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين والمقيمين.



كما تقدم م.الخرافي بأسمى آيات التهاني والتـــبريكات للقــيادة السامية بمناسبة حصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، لافتا إلى أن ذلك المقعد جاء تتويجا لجهود الكويت في مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والسياسية، وسعيها الدؤوب لتبني العديد من الملفات الدولية والإقليمية والعمل على الوصول إلى حلول ديبلوماسية لاحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيدا بجهود القيادة السامية في رفع اسم الكويت في مختلف المحافل الدولية، كما أثنى على الجهود الفعالة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في تنفيذ سياسة الكويت الرامية إلى نشر السلام في مختلف بقاع الأرض، متمنيا أن يوفق المولى عز وجل الكويت في منصبها الجديد لترك بصمة أخرى تضاف إلى سجل إنجازاتها الذهبي في مختلف المجالات.



واختــــتم الخــرافي تصريحه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السامية وجموع الشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا من المولى عز وجل أن يديم على كويتنا الحبيبة الخير والأمن والسلام في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.



كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الحضور الكريم لحرصهم على التواصل وإحياء هذه العادة الرمضانية الطيبة التي تعد فرصة ثمينة للتواصل وتبادل التهاني، مؤكدا أن هذه العادة تعزز الروابط بين أبناء هذا الوطن المعطاء، وتسهم في زيادة تلاحمهم في مختلف الأوقات.