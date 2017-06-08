أكد البنك الكويتي للطعام - الصرح الخيري الأول بالمنطقة حرصه على تنمية موارده وتوفير سبل الراحة لجميع متبرعيه بشكل يلائم جميع ظروفهم اليومية وتوفير أوقاتهم، وذلك من خلال التبرع عبر الوسائل الالكترونية والرسائل النصية القصيرة التي تعتبر من احدث الطرق المستخدمة عالميا لتحصيل أموال التبرعات.



ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الالكتروني: www.kuwaitfoodbank.org.

وحول خدمة التبرع بواسطة الرسائل النصية القصيرة، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري: ان البنك الكويتي للطعام يحرص على إبراز قنوات التبرع المتميزة وعلى رأسها خدمة التبرع عن طريق الرسائل القصيرة.



وأضاف أن البنك الكويتي للطعام قام بإدخال خدمة الهاتف الجوال كوسيلة سهلة ومتوافرة وسريعة وآمنة في نقل التبرعات المالية الكترونيا من المتبرع إلى حساب بنك الكويتي للطعام أينما وجد وفي أي وقت أراد التبرع، لافتا الى انه من خلال التبرع عن طريق الرسائل القصيرة تم فتح آفاق جديدة للتبرع واستقطاب فئات جديدة من المتبرعين.

وأوضح الأنصاري أن مشروع التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة لقى نجاحا منقطع النظير في التعامل منذ بداية شهر رمضان الفضيل وله مردود تنموي واجتماعي في تنمية موارد البنك الكويتي للطعام.

وذكر أن خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة تحقق عدة أهداف منها التواصل مع الجمهور على مدار 24 ساعة وكسب ثقة المتبرعين وتوطيد العلاقة بهم وتسهيل أعمال التبرع من خلال توفير خدمات في متناول الجميع والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة المعاصرة. وأثنى الأنصاري على مجتمع الكويت الذي يمتاز بحبه للخير في مساعدة الأسرة المحتاجة والمتعففين، مؤكدا أن الله تعالى أثنى على المبادرين والمسارعين إلى فعل الخير بإخراج الزكاة وبذل الصدقات، فهما من سبل تطهير النفس وتعويدها على العطاء والإيثار.



ويخاطب البنك الكويتي للطعام أهل الكويت الكرام أنه بدعمكم وتبرعاتكم ومساعدتكم ويصل خير الكويت بلد قائد الإنسانية إلى المحتاجين والفقراء في جميع أنحاء البلاد، حيث تكلفة إفطار الشخص الواحد 1 دينار تكفل طعام الصائم طوال شهر رمضان داخل الكويت.

ويأتي هذا المشروع ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية في العالم بالارتقاء في العمل الخيري والإنساني.