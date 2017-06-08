عاطف رمضان

أكد الأمين العام بالنادي العلمي علي الجمعة حرص ادارة النادي على مد جسور التعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق رسالة النادي الرامية الى نشر الثقافة العلمية بين أبناء الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب زيارة لوزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون العمليات المركزية اللواء جمال الصايغ رافقه فيها رئيس وأعضاء فريق الطيران الشراعي بإدارة الطيران في النادي العلمي.

وأشار الجمعة الى أهمية العلاقات المتميزة بين النادي ووزارة الداخلية والتي تمتد لأكثر من ربع قرن سواء من خلال التعاون المثمر في مسابقة ميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية او من خلال التعاون مع فريق الطيران الشراعي بالنادي العلمي والذي كان له بالغ ألأثر في انجاح فعاليات الفريق وأنشطته المتنوعة على مدار العام والتي استطاع من خلالها ان يحقق العديد من الانجازات على المستوى المحلي.

ولفت الى ان هذا التعاون يصب في مسار تحقيق الأهداف التي من أجلها تم انشاء النادي العلمي والمتمثلة في المساهمة في نشر الثقافة العلمية بين فئات المجتمع، والعمل على زيادة المستوى العلمي والكفاءة العلمية لدى المنتسبين في التخصصات المختلفة، وتهيئة ورعاية البيئة العلمية المناسبة، وتوثيق وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية والتربوية والوطنية بين أعضاء النادي العلمي، والمساهمة في اكتشاف ميول المنتسبين وتوجيهها التوجيه السليم، وتوثيق العلاقة بين النادي العلمي ومختلف وزارات الدولة ومؤسساتها.



وأكد الجمعة أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في دعم أنشطة النادي بما يخدم أبناء الكويت ويحقق الرؤية الأميرية السامية في احتضان الشباب والنأي بهم عن الافكار الدخيلة والعمل على بث الروح الوطنية في نفوسهم وتنمية الولاء والانتماء للكويت.

من جانبه، ثمن رئيس فريق الطيران الشراعي محمد الصقر الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تذليل الصعوبات والمعوقات واتاحة الفرصة لهم لأداء مهام الفريق، مشيرا الى انه لولا هذا التعاون وهذا الدعم ما استطاع الفريق ان ينجز اعماله. وقال الصقر: ان فريق الطيران الشراعي في النادي حقق العديد من الانجازات اهمها نشر هواية وثقافة الطيران الشراعي في المجتمع اضافة الى مشاركته في الاحتفالات الرسمية للدولة، وتمثيل الكويت على المستويين الاقليمي والدولي.

وأشار الى ان الفريق يستهدف من خلال أعماله التطوعية غرس ثقافة الطيران الشراعي ونشرها في المجتمع فضلا عن رفع اسم الكويت في هذه الهواية، لافتا إلى أن عدد أعضاء الفريق في تزايد مستمر.

وبين ان الفريق استطاع التواصل مع جميع الجهات الحكومية والفرق التطوعية والعديد من القطاعات الخاصة، مشيرا الى ان العديد من الأندية العربية والأجنبية حرصت على زيارة الفريق للتعرف عن قرب على أعماله وأنشطته الهادفة، موضحا ان الفريق مستمر في طرح الدورات التنشيطية لجميع الطيارين على مدار الموسم والتي تشمل دورات في سلامة الطيران والإسعافات الأولية وقواعد ونظم الطيران الشراعي وزيادة عدد اعضاء الفريق مع الاستمرار في المشاركة في المهرجانات حرصا على نشر هذه الهواية بشكل صحيح ومدروس.